Киев, 30 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с полуостровом Крым, за что получил предупреждение о нарушении законодательства. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

Телеканал вещает на неподконтрольных Киеву территориях, о проверке, связанной с показом карты России, его пресс-служба сообщала в июле. Теперь национальный совет признал в действиях канала нарушение украинского законодательства.

«К телеканалу применена санкция «объявление предупреждения» по статье о распространении необъективной информации», — говорится в сообщении.

По итогам служебной проверки инцидент квалифицировали как служебную халатность.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины продолжают считать Крым украинской территорией и заявлять, что Россия — это «страна-агрессор». В действительности Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который был проведен в соответствии с международными нормами.

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