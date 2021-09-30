Брянск, 30 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В рейтинге школ Центрального федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России (без учёта Москвы) в 2021 году на втором месте оказался Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные агентства RAEX.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в третий раз опубликовало рейтинги лучших школ по каждому субъекту федерации. В ЦФО тройку лидеров возглавляет Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из московского Долгопрудного, на второй позиции Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина, а на третьем месте — Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ в Воронеже.

Брянский лицей №1 создан в 1990 году, сейчас в нём обучаются 1 100 учащихся. Учебное заведение возглавляет рейтинг школ региона.