Самара, 30 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту гибели сотрудницы на предприятии в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, днем 24 июля 2021 года в Сызрани из-за нарушений требований охраны труда работником предприятия, которое производит ихтиол, женщина 1973 года рождения, работавшая оператором в цехе, получила не совместимые с жизнью травмы.

«Смерть потерпевшей наступила от острого отравления аммиаком», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. Расследование дела продолжается.