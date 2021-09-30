Таллин, 30 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Водород имеет высокий потенциал развития и применения в промышленности, энергетике и транспортном секторе Эстонии. К такому выводу пришла правительственная комиссия по «зеленой политике», сообщила пресс-служба министерства экономик и коммуникаций Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Министерство представило комиссии анализ перспектив использования в стране водородных ресурсов. Этот анализ показал, водород ускоряет переход к использованию более чистой энергии и способствует достижению климатической нейтральности в экономике. Наиболее важным фактором широкого применения зеленого водорода является увеличение производства возобновляемой энергии, говорится в документе.

«Рост цен на электричество наглядно свидетельствует о том, что мы должны инвестировать в мощности по производству возобновляемой энергии. Водород является источником и аккумулятором энергии будущего», — заявила на заседании комиссии ее глава, премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она напомнила, что цели Эстонии, и Евросоюза в этом вопросе совпадают: водородная стратегия ЕС предусматривает рост доли водорода в энергетическом портфеле ЕС до 13−14% к 2050 году, что должно обеспечить работой около 5,4 млн высококвалифицированных специалистов.

В Эстонии начато составление долгосрочного стратегического видения, или дорожной карты, по использованию водорода. Комиссия по зеленой политике вернется к обсуждению связанной с водородом темы 30 ноября нынешнего года, когда планируется ознакомиться с дорожной картой принятия к использованию водородного топлива, а также с крупными инновационными проектами в этой области.