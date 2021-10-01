Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил фракциям подумать об эффективной форме отчетов парламентариев перед избирателями, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Обязательно должны быть отчёты депутатов перед избирателями. Главное — найти форму, которая была бы эффективна и чтобы это можно было проконтролировать», — сказал Володин журналистам.

По его словам, этот вопрос следует обсудить со всеми фракциями.

«Это повысит ответственность не только депутатов, но и всей власти в целом», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее Володин говорил о необходимости проработать механизм обратной связи с избирателями, «повысив ответственность перед гражданами, чтобы у граждан через отчёт была возможность задать вопросы и найти пути их решения».

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