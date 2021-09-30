Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Генеральному директору грузинского оппозиционного телеканала Mtavari arkhi Нике Гварамии может грозить опасность в связи с подготовкой на него покушения. Об этом 30 сентября сообщали журналистам заместитель главы Контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) республики Бача Мгеладзе.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что Гварамию вызвали в СГБ, где предупредили, что в ведомстве ведётся расследование о подготовке убийства главы канала. Кроме того, есть подозрения, что убийство готовится ещё на одного журналиста.

«Ника Гварамия был вызван нами в рамках расследования. Ему предоставили определенную информацию. Нам посоветовали усилить меры безопасности», — сказал Мгеладзе журналистам.

Стоит отметить, что канал Mtavari arkhi традиционно поддерживает оппозиционную партию «Единое национальное движение» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который эту партию основал.

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