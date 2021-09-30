Тбилиси, 30 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Генеральному директору грузинского оппозиционного телеканала Mtavari arkhi Нике Гварамии может грозить опасность в связи с подготовкой на него покушения. Об этом 30 сентября сообщали журналистам заместитель главы Контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) республики Бача Мгеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

Он рассказал, что Гварамию вызвали в СГБ, где предупредили, что в ведомстве ведётся расследование о подготовке убийства главы канала. Кроме того, есть подозрения, что убийство готовится ещё на одного журналиста.

«Ника Гварамия был вызван нами в рамках расследования. Ему предоставили определенную информацию. Нам посоветовали усилить меры безопасности», — сказал Мгеладзе журналистам.

Стоит отметить, что канал Mtavari arkhi традиционно поддерживает оппозиционную партию «Единое национальное движение» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который эту партию основал.