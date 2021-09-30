Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Из 1600 опрошенных россиян только 3% захотели посетить Нижний Новгород. Город значительно уступает Санкт-Петербургу, Москве, а также городам Золотого Кольца. Такие данные опубликовал сервис SuperJob 30 сентября.

Кривошеина Мария Нижний Новгород

По данным опроса, среди туристов желающих посетить Нижний Новгород больше женщин — 4%, тогда как мужчин только 1%. Приволжская столица в качестве места отдыха находится на одной позиции с Владивостоком, который тоже набрал 3% голосов.

«Xаще всего россияне мечтают поехать в Санкт-Петербург (20% опрошенных) и Москву (9%). На третьем месте идут города Золотого кольца (9%) — это Владимир, Кострома, Суздаль, Иваново и другие. Около 2% россиян рассказали, что готовы поехать в любой российский город, а 4% мечтают лишь о поездах за рубеж», — цитирует данные опроса «NewsNN.ru».