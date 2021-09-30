Москва, 30 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Начало новой инвестпрограммы строительства рыболовецких судов в России может быть назначено на 2025−2026 годы. Об этом сообщил ИА REGNUM глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

«Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с участниками рыбной отрасли и верфями. Судостроительные предприятия просят перенести начало второго этапа на 2025 год. И сами инвесторы выступают в основном за то, чтобы начать программу, когда основной объем судов будет достроен, то есть с 2025—2026 годов», — отметил чиновник.

По его словам, нужно смотреть на заинтересованность инвесторов и исходя из этого принимать решение по срокам.

Предстоит определиться по требованиям к объектам инвестиций, рассказал глава ведомства: «Поясню: программу планируется продолжить только на Дальнем Востоке, где самый большой флот и объем вылова. Там необходимо строить и береговые заводы, и новые траулеры, и транспортные суда для нужд рыбаков, и холодильные мощности. Если по двум первым объектам имеется опыт, то по остальным предстоит определить, за счет каких, инвестиционных или крабовых, квот стимулировать их строительство и какие базовые технические требования к ним предъявлять».

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