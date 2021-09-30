Ярославль, , 15:53 — REGNUM Координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев не видит проблемы в судимости нового главы «Горзеленхзозстроя» Ивана Зайцева. Об этом общественник рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Уборка Ярославля City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зайцев был судим за мошенничество на посту замдиректора «Ярдослужбы» при исполнении одного из контрактов. Он взял деньги с подрядчика за то, чтобы содействовать приёмке работ. Руководитель был осуждён условно, сейчас судимость погашена. Общественник увидел в этом факте даже положительную сторону.

«Судимость меня не удивляет. Я чистых людей уже давно не видел. Резкого неприятия у меня нет, надо дать человеку попробовать. Я надеюсь, что он будет работать не за закрытыми дверями, что у нас будет открытый диалог, и он будет прислушиваться к тому, что говорят горожане. А что касается судимости, я надеюсь, что он не будет «хулиганить», потому что второй срок по этой статье уже вряд ли будет условным. Тут надо дураком быть, чтобы сидеть», — высказал своё мнение Темур Абдуллаев.

В последнее время Иван Зайцев работал в департаменте городского хозяйства.

«Последний раз, когда мы с ним общались, он предлагал нам встречаться и разговаривать. Учитывая закрытость других чиновников, мне интересно, как себя поведет Зайцев. Если он будет более открыт, хотя бы для нас, посмотрим, к чему это приведёт», — сказал общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новом назначении городские власти объявили 30 сентября. Прежний директор Андрей Степанов переходит на должность заместителя руководителя предприятия.

МБУ «Горзеленхозстрой» занимается не только озеленением Ярославля, но и уборкой городских улиц по муниципальному заданию.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава ярославского «Горзеленхозстроя» был судим за мошенничество