Ярославский общественник пожелал успехов новому главе «Горзеленхозстроя»
Ярославль, 30 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев не видит проблемы в судимости нового главы «Горзеленхзозстроя» Ивана Зайцева. Об этом общественник рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зайцев был судим за мошенничество на посту замдиректора «Ярдослужбы» при исполнении одного из контрактов. Он взял деньги с подрядчика за то, чтобы содействовать приёмке работ. Руководитель был осуждён условно, сейчас судимость погашена. Общественник увидел в этом факте даже положительную сторону.
В последнее время Иван Зайцев работал в департаменте городского хозяйства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новом назначении городские власти объявили 30 сентября. Прежний директор Андрей Степанов переходит на должность заместителя руководителя предприятия.
МБУ «Горзеленхозстрой» занимается не только озеленением Ярославля, но и уборкой городских улиц по муниципальному заданию.