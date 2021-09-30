Брюссель, , 15:53 — REGNUM Ситуацию, которая сложилась с газопроводом «Северный поток — 2» («СП-2»), прокомментировал 30 сентября постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире Первого канала.

Владимир Чижов Mil.ru

«Что касается «Северного потока — 2», он уже построен, поэтому я думаю, что бороться в данном случае с его реализацией на фоне газового кризиса, в который попала Европа… Я думаю, что большинство немцев — достаточно прагматично мыслящие люди», — сказал он.

Также Чижов добавил, что, по его мнению, во внешней политике ФРГ не произойдет радикальных изменений после выборов в Бундестаг.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что из-за неожиданных результатов выборов в немецкий Бундестаг может произойти задержка запуска газопровода «Северный поток — 2».