Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 30 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Костромской области возобновил работу обсерватор для граждан, выздоравливающих после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Https://adm44.ru Обсерватор

Обсервация существует на базе оздоровительного лагеря для детей «Красная горка» в Красносельском районе. Долечиваться в учреждение направят пациентов, получивших первый отрицательный тест на COVID-19 после стационара.

«У нас есть пациенты, которых можно выписывать из стационара, но ещё рано направлять домой по медицинским показателям. В связи с этим принято решение открыть отделение на базе санатория, пока это 40 коек. В случае необходимости можно будет развернуть ещё 60 мест для долечивания граждан» , — пояснила заместитель директора депздрава Анна Мавренкова .

Необходимость в долечивании и срок пребывания будут определять индивидуально по показаниям лечащего врача. На данный момент в медучреждениях Костромской области имеется 1182 койки для «коронавирусных» пациентов, заняты 93% из них. Обсерватор в Красносельском районе открывали в апреле 2020 года и закрыли в феврале 2021 года.