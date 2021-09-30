Севастополь, 30 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Единый тариф на проезд в общественном транспорте начнёт действовать в Севастополе с 1 октября, об этом сообщили в пресс-службе правительства города. При этом стоимость проезда наземном общественном транспорте существенно вырастет.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

С 1 октября единый тариф на проезд на всем наземном и морском транспорте с использованием единой городской карты Севастополя составит 20 рублей, при оплате наличными и банковской картой — 26 рублей.

Таким образом, в троллейбусе проезд подорожает на четыре рубля при безналичном расчёте и семь — при наличном (пока проезд стоит, соответственно, 16 и 19 рублей), в городском автобусе стоимость вырастет на три рубля при безналичном расчёте и на шесть при оплате наличными. Не изменится стоимость проезда в пригородных автобусах, а проезд на катерах и паромом будет даже дешевле. Также в городе сохраняется бесплатный проезд для льготных категорий граждан.

«До 1 октября в Севастополе действовали тарифы, установленные в январе 2019 года. На протяжении двух с половиной лет они не поднимались, несмотря на рост цен на топливо, комплектующие, страховку автотранспорта, а также рост затрат и отчислений на оплату труда работников», — прокомментировал фактическое увеличение тарифа директор департамента транспорта Павел Иено.

В правительстве уточнили, что на данный момент доля платежей в общественном транспорте города достигло 76%. В Севастополе продано около 500 тысяч карт ЕГКС, в том числе около 75 тысяч карт школьника и 135 тысяч социальных карт. Системой ЕГКС учитывается более 80 млн пассажиров в год.