Москва, 30 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Россия сильна в первую очередь правильной постановкой задач. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Сила России, прежде всего, в правильном целеполагании. Реализация масштабных глобальных проектов, которые меняют современный мир», — сказал Коротченко.

По его мнению, агрессивное поведение США является пережитком прошлого. Будущий мир будет строиться на других принципах, и Россия в нем будет играть решающую роль.