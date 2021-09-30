Махачкала, 30 сентября 2021, 16:10 — REGNUM В Дагестане избрали нового руководителя парламента республики седьмого созыва. По результатам голосования 82 депутата из 87 присутствовавших на первом заседании законодательного собрания проголосовали за кандидатуру Заура Аскендерова.
Он является представителем партии «Единая Россия». С 2012 года был депутатом Государственной думы РФ шестого созыва, получив освободившийся мандат депутата Адама Амирилаева, которого назначили руководителем отделения Росреестра в СКФО. В 2016 году Аскендеров был избран депутатом седьмого созыва Госдумы РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Народного собрания Дагестана состоялись 17−19 сентября 2021 года. Победу на них одержала партия «Единая Россия», получившая по итогам голосования 69 мандатов. «Справедливой России — Патриотам — За правду» досталось 11 мандатов, еще десять получила КПРФ.