Махачкала, 30 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Дагестане избрали нового руководителя парламента республики седьмого созыва. По результатам голосования 82 депутата из 87 присутствовавших на первом заседании законодательного собрания проголосовали за кандидатуру Заура Аскендерова.

Clker-Free-Vector-Images Выборы в Дагестане

Он является представителем партии «Единая Россия». С 2012 года был депутатом Государственной думы РФ шестого созыва, получив освободившийся мандат депутата Адама Амирилаева, которого назначили руководителем отделения Росреестра в СКФО. В 2016 году Аскендеров был избран депутатом седьмого созыва Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Народного собрания Дагестана состоялись 17−19 сентября 2021 года. Победу на них одержала партия «Единая Россия», получившая по итогам голосования 69 мандатов. «Справедливой России — Патриотам — За правду» досталось 11 мандатов, еще десять получила КПРФ.