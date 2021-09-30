Курск, 30 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Курской области 30 сентября зарегистрировано 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 11 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Всего в регионе было выявлено 57 тыс. 629 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 51 тыс. 908 пациентов, в том числе 145 — за последние сутки.

Скончался 1451 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.