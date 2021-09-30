Москва, 30 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Рекордный объем выдачи кредитов наличными в России в августе в значительной степени был обусловлен сезонным фактором, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Кредит

«В стране продолжался сезон отпусков, на который также наложились приготовления к новому учебному году, что, как правило, сопровождается повышенной кредитной активностью населения.

Кроме того, люди стремились взять кредиты, пока ставки по ним еще не сильно поднялись вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ.

Что касается перспектив ближайших месяцев, то, скорее всего, ожидается некоторое замедление темпов роста выдачи потребительских кредитов.

Этому будут способствовать постепенное удорожание займов, а также макропруденциальные меры Центробанка, направленные на «охлаждение» рынка потребительского кредитования.

Напомню, что с 1 июля 2021 года были повышены до «допандемийного» уровня надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.

С 1 октября планируется дополнительно повысить надбавки к коэффициентам риска по выдаваемым высокомаржинальным кредитам (с полной стоимостью кредита свыше 25% годовых) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (с ПДН более 50%).

Пока из-за сезонных факторов, а также наличия избытка капитала у ряда ведущих банков, эффект от мер ЦБ РФ слабо заметен, однако он начнет сильнее проявлять себя в дальнейшем.

Впрочем, темпы роста кредитования, скорее всего, останутся достаточно высокими, чтобы не затормозить экономическое восстановление в стране.

По предварительным оценкам, розничный кредитный портфель российских банков по итогам всего 2021 года вырастет на 18−19%», — прогнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в августе 2021 года взяли кредиты наличными на рекордную сумму в 612 млрд рублей.

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