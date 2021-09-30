Рига, , 15:50 — REGNUM Военным и представителям народного ополчения Латвии позволят применять оружие в мирное время в ходе местных спецопераций, в том числе в случае потенциальных угроз военного характера со стороны другого государства.

ВС Латвии Diena.lv

Комментируя поправки к Закону о военной службе, полковник в отставке Раймонд Рубловскис сообщил латвийскому «Радио 4», что поправки оставляют много вопросов. Например, не смогут ли политики правящих партий задействовать новые правила при волнениях местного гражданского населения, сославшись на иностранные происки?

«Вот люди начнут получать новые счета за газ, электричество и все остальное, это все может вылиться в огромный социальный протест. Тут некоторые политики могут сказать, что это спровоцировано сопредельным государством. И применить эти поправки уже против наших же людей», — добавил он.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Латвии Каспар Галкин признал, что новое постановление является реакцией на украинские события. «Речь, например, о таких ситуациях как скрытая военная активность России на территории Украины в 2014 году. На случай подобного сценария в Латвии в мирное время у военных не было до сих пор возможности применять оружие, нужны были изменения», — отметил он.

По заверению военных, новое регулирование использования оружия не касается ни одного законопослушного жителя.