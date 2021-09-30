Тюмень, 30 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Тюмени ликвидировали пожар на кровле десятиэтажного дома на ул. Народная, 10. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сигнал о пожре поступил в дежурную часть в 16:40 по местному времени (14:40 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 100 кв. м. В 17:09 по местному времени (15:09 мск) открытое горение ликвидировано.

К тушению пожара привлечены 46 человек и 20 единиц техники, сообщают огнеборцы.