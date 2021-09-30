Москва, 30 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Более 90 рыбопромысловых судов, включая супертраулеры длиной более 100 метров и краболовы, будет построено по контрактам, подписанным между Росрыболовством и различными инвесторами. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Sudostroenie.info Рыбный траулер

По его словам, это стало вызовом для судостроителей, «которые недооценили весь масштаб программы».

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«Есть задержки по срокам строительства, но срывов проектов нет. Сроки примерно по 20 судам перенесены в среднем на два года. Не оправдывая нарушителей сроков, все-таки отмечу, что такого масштабного строительства рыболовных судов ещё не было», — отметил чиновник.

Он объяснил, что на затягивание сроков повлияли финансовые проблемы у верфей, которые стали очевидны уже при реализации проектов. «Разумеется, мы отслеживаем ситуацию, но вмешиваться в бизнес-отношения выше своих полномочий мы не можем. Но постараемся минимизировать риски их возникновения на втором этапе программы», — сказал Илья Шестаков.

«Чтобы не сгущать краски, отмечу, что строительство продолжается, и за первые два года строительства уже привлечены дополнительные кадры, компетенции, отлажено большинство процессов. Передано заказчикам шесть судов, 36 судов спущены на воду», — отметил глава Росрыболовства.

В отличие от судостроения, где у рыбаков почти нет возможности влиять на исполнителя по соблюдению сроков строительства, береговые заводы возводятся в основном в запланированном темпе, подчеркнул глава ведомства: «За два года введены в эксплуатацию 20 предприятий, и только четыре находятся на стадии реализации».