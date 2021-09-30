Москва, 30 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на обновление состава нового созыва нижней палаты российского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Так, по его словам, из 450 депутатов Госдумы 51,5% являлись депутатами ранее.

«Тренд на обновление задает «Единая Россия», — подчеркнул Володин, обратив внимание на то, что в «Единой России» 51,5% были депутатами Госдумы на момент завершения созыва, то есть 167 человек были депутатами VII созыва.

Фракция КПРФ обновилась на 40,4%, в Госдуму от партии прошли 23 новых парламентария из 57 мандатов.

ЛДПР обновилась на 33,3%, 14 депутатов из 21 работали в седьмом созыве.

«Справедливая Россия» обновилась на 51,9%, 13 парламентариев работали в Госдуме.

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