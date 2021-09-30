Володин рассказал о тренде обновления Госдумы VIII созыва
Москва, 30 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на обновление состава нового созыва нижней палаты российского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
Так, по его словам, из 450 депутатов Госдумы 51,5% являлись депутатами ранее.
«Тренд на обновление задает «Единая Россия», — подчеркнул Володин, обратив внимание на то, что в «Единой России» 51,5% были депутатами Госдумы на момент завершения созыва, то есть 167 человек были депутатами VII созыва.
Фракция КПРФ обновилась на 40,4%, в Госдуму от партии прошли 23 новых парламентария из 57 мандатов.
ЛДПР обновилась на 33,3%, 14 депутатов из 21 работали в седьмом созыве.
«Справедливая Россия» обновилась на 51,9%, 13 парламентариев работали в Госдуме.
Читайте также:Совет Думы 1 октября обсудит проект федерального бюджета-2022