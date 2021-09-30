Москва, , 15:54 — REGNUM Немецкий прагматизм даёт надежду на то, что новая правящая коалиция, которая сформируется в ФРГ, не будет критично настроена по отношению к газопроводу «Северный поток — 2». Об этом постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил 30 сентября в эфире Первого канала.

Владимир Чижов Mil.ru

По словам Чижова, большинство немцев — прагматично мыслящие люди, а газопровод уже построен. Он предположил, что бороться с реализацией проекта «Северный поток — 2» на фоне газового кризиса, в котором оказалась Европа, Германия не будет.

Так он ответил на вопрос, проявит ли будущая правящая коалиция более критичное отношение к газопроводу. Чижов добавил, что не предвидит «радикальных изменений во внешнеполитической ориентации Германии».

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября.

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