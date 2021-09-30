Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Политическая обстановка в Грузии перед выборами накалилась, что вызывает тревогу в Вашингтоне. Об этом 30 сентября в беседе с журналистами сказала посол США, а Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан

«Мы выражаем беспокойство в связи с теми фактами запугивания и притеснения, о которых сообщалось. Нами было сказано, и сейчас повторяем, что такие факты, а также язык ненависти еще больше способствуют разделению общества, которое и так уже поляризовано», — сказала Дегнан.

Глава американской дипмиссии добавила, что недопустимы нападки на журналистов и гражданских активистов. Она призвала каждые выборы в стране проводить «лучше предыдущих», чтобы показать «приверженность» дипломатическому курсу.

Дегнан также сообщила, что за выборами от посольства США будут наблюдать 100 человек.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.

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