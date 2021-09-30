Астана, 30 сентября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Казахстанский диджей Imanbek (настоящее имя — Иманбек Зейкенов) дал интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить». Запись его разговора доступна на канале FameTimeTV с 30 сентября.

Скриншот с YouTube Диджей Imanbek (Иманбек Зейкенов)

В интервью Зейкенов рассказал о жизни до популярности, сотрудничестве с известными артистами, а также рассказал, что хотел бы изменить в своём прошлом. Диджей признался, что не стал бы выступать перед президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

«Дело не в том, что перед президентом. Я просто не умел играть тогда на вертушках (диджей-проигрывателе — ИА REGNUM). Я вышел тогда на сцену, стоял просто и всё. Там проводов даже не было», — признался Иманбек. Диджей также рассказал, что изначально отказался от выступления, но его «заставили».

ИА REGNUM напоминает, что В 2020 году Иманбек Зейкенов стал первым артистом из СНГ, кто получил премию «Грэмми». Победу ему принёс ремикс на композицию Roses рэпера Saint Jhn.