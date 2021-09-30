Москва, , 15:44 — REGNUM Образ России на Западе пытаются демонизировать из-за её успешности. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, Россия становится все более успешной страной, что сильно беспокоит западный истеблишмент.

«Россию не просто демонизируют. Россию сегодня боятся за ее успешность. Мы знаем наши проблемы внутри страны и на внешнем контуре. Но сегодня мы страна номер один», — сказал Коротченко.

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