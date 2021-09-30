Москва, 30 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Образ России на Западе пытаются демонизировать из-за её успешности. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

По мнению эксперта, Россия становится все более успешной страной, что сильно беспокоит западный истеблишмент.

«Россию не просто демонизируют. Россию сегодня боятся за ее успешность. Мы знаем наши проблемы внутри страны и на внешнем контуре. Но сегодня мы страна номер один», — сказал Коротченко.