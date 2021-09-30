Киев, 30 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявление Будапешта о намерении венгерской стороны продолжать блокировать вступление Украины в НАТО. Он заявил об этом 30 сентября на брифинге.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Никакой новости Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским нацменьшинством в Украине, а это не простой узел, его надо решать один завиток за другим», — сказал глава МИД Украины.

В то же время, Кулеба уточнил, что Киев намерен развивать дружбу и сотрудничество с Венгрией, однако в крайнем случае может ответить.

«Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, но, если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с помощью поставок «зеленого» водорода Украина может стать важным поставщиком энергии в Евросоюз и оттеснить с этого рынка Россию.