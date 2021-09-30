Верхнеуслонский район, Татарстан, 30 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Верхнеуслонском районе Татарии днем 30 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на дебаркадере паромной переправы. Как сообщает «Татар-информ», у «КамАЗа» отказали тормоза и он въехал в легковой автомобиль Audi.

ДТП

В результате столкновения обе машины упали в воду. По словам очевидцев, в иномарке находились два человека, которые не смогли выбраться из полностью ушедшего под воду автомобиля.

По предварительной информации, водителю грузовика удалось выбраться. К месту аварии выехал прокурор района.

ИА REGNUM напоминает, вечером 20 сентября 22-житель города Елабуга, управляя автомобилем «ЗАЗ Sens», уснул за рулем. Водитель, двигаясь на 946 км автодороги М-7 по направлению Москва — Уфа, совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, двигавшемся в попутном направлении. В результате аварии легковой автомобиль загорелся. 17-летняя пассажирка не смогла покинуть транспортное средство и погибла.

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