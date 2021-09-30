Ставрополь, , 16:09 — REGNUM В Ставропольском крае состоялось первое заседание нового состава парламента. В ходе голосования депутатов был избран спикер думы Ставрополья. Им стал бывший заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань. За его кандидатуру проголосовали все 47 присутствовавших не заседании депутатов.

Флаг Ставропольского края

Как сообщало ИА REGNUM, Великдань стал депутатом парламента Ставрополья по результатам прошедших 17−19 сентября выборов в думу. Накануне первого заседания законодательного собрания седьмого созыва он написал заявление об отставке с поста вице-премьера и губернатор края Владимир Владимиров удовлетворил прошение.

В ходе заседания парламента были также избраны пять заместителей спикера. Трое из них представляют партию «Единая Россия»: Дмитрий Судавцов, Андрей Петренко и Ольга Дроздова. От КПРФ вице-спикером стал Виктор Гончаров, «Справедливую Россию — За правду» представляет Александр Кузьмин.