* Insider — запрещённая в России организация

Москва, , 15:41 — REGNUM Главред интернет-издания The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщили 30 сентября в Центре общественных связей ФСБ.

Роман Доброхотов (сс) Илья Варламов — Flickr

«Федеральной службой безопасности выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области, после чего в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля полиция пришла с обысками к главному редактору интернет-издания The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роману Доброхотову.

Он стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.