Главред The Insider* незаконно пересёк границу с Украиной
Москва, 30 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Главред интернет-издания The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщили 30 сентября в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничный с Украиной населенный пункт Колещатовка Воронежской области, после чего в нарушение действующего законодательства он скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля полиция пришла с обысками к главному редактору интернет-издания The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роману Доброхотову.
Он стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.