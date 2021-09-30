Москва, 30 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Банк России пытается ликвидировать главный драйвер посткризисного восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«[Экономическая] активность не восстановится без продолжения роста цен, но ЦБ РФ пытается сократить объем платежеспособного спроса с использованием потребительского кредитования, а он был главным драйвером посткризисного восстановления экономики. Теперь в IV квартале мы можем разбить себе экономической лоб о стену отсутствия платежеспособного спроса при неизбежном продолжении роста цен. Да и наши американские затейники готовят санкционный сюрприз с запретом на покупку российского долга, что может спровоцировать девальвацию рубля, и тут уже сценарий стагфляции на долгие годы станет безальтернативным», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что цены в РФ продолжают осенний рост перед зимней «спячкой».