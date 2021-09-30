США готовят санкционный сюрприз, чреватый девальвацией рубля – экономист
Москва, 30 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Банк России пытается ликвидировать главный драйвер посткризисного восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«[Экономическая] активность не восстановится без продолжения роста цен, но ЦБ РФ пытается сократить объем платежеспособного спроса с использованием потребительского кредитования, а он был главным драйвером посткризисного восстановления экономики. Теперь в IV квартале мы можем разбить себе экономической лоб о стену отсутствия платежеспособного спроса при неизбежном продолжении роста цен. Да и наши американские затейники готовят санкционный сюрприз с запретом на покупку российского долга, что может спровоцировать девальвацию рубля, и тут уже сценарий стагфляции на долгие годы станет безальтернативным», — сказал экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что цены в РФ продолжают осенний рост перед зимней «спячкой».