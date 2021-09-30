Москва, 30 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Итоги сбора урожая в России еще не подведены, но уже вызывают опасения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию об ускорении в РФ годовой инфляции.

geralt Рост инфляции

«Недельный наблюдаемый уровень в годовом выражении превысил 7%, составив порядка 7,26%, предвосхищая продолжение соревнования с ключевой ставкой ЦБ РФ по принципу «кто больше». Этот фактор в недельном выражении может быть связан с сезонностью, так как в зависимости от времени сбора урожая и окончания этого периода цены традиционно продолжают осенний рост перед зимней «спячкой», — сказал Ордов. — Первичный рост цен на базовые товары в России замедляется вслед за мировым трендом, но теперь мы становимся свидетелями эффекта переноса, когда дорогое сырье находит свое отражение в удорожании новых партий конечных товаров. Результаты сбора урожая пока не подведены, но уже вызывают опасения, а цены в остальных секторах на сырье и материалы хоть и остановились, но вызвали резкое падение рентабельности производителей, спровоцировав сокращение их активности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, инфляция в России по состоянию на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении.