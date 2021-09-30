Москва, 30 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Августовская выплата по 10 тыс. руб. на ребенка, идущего в школу, оказалась как нельзя кстати, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

ИА REGNUM Материнский капитал

«Надо понимать, что российские семьи, имеющие даже одного ребенка, нуждаются в определенной помощи. А уж у кого 2−3 ребенка и более, находятся в хронически тяжелом финансовом положении.

Выплаты в августе позволили покрыть примерно половину стандартных затрат на подготовку ребенка к новому школьному сезону (одежда, ранец или портфель, учебники, канцелярские товары и т. д.).

Но это всего лишь половина того, что, действительно, остро требуется. И, тем более, разовый характер материальной помощи не добавляет людям уверенности, что государство и далее может помогать им также.

Если предусмотреть в бюджете статью, предполагающую выплаты определенной суммы на подготовку ребенка в учебному сезону, это будет надежной и реальной помощью родителям.

Но, повторюсь, подобные затраты не должны быть разовыми, а должны изначально закладываться в бюджет государства, чтобы данные расходы не вели к разгону потребительской инфляции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, задействовать средства материнского капитала для ежегодных выплат семьям на подготовку детей к школе предложили в Счётной палате России.

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