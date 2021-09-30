Пекин, 30 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В рамках аэрокосмической выставки в китайском городе Чжухай был представлен летающий автомобиль Pegasus, который может взлетать и приземляться вертикально. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня» со ссылкой на генерального директора компании-разработчика Pegasus Майкла Яна.

Pegasus Летающий автомобиль Pegasus

Скорость модели в воздухе достигает 160 км/ч, а на земле — 120 км/ч.

«Мы называем наше летающее авто «Ferrari в воздухе», — сказал гендиректор компании.

Ян отметил, что автомобиль рассчитан на тех, кто предпочитает дорогие машины и яхты. Всё что известно о силовом агрегате летающего авто, так это то, что он работает на 98-м бензине. При скорости 160 км/ч полного бака машины хватает на 450 км полета.

Взлёт машины осуществляется нажатием одной кнопки. Время отрыва от земли составляет всего шесть секунд.

Будущим владельцам этого автомобиля, чтобы летать на нем, придётся получить помимо водительского удостоверения ещё лицензию пилота вертолета.

Стоимость одноместной версии модели составляет 330 тыс долларов (24 млн рублей), а двухместной — 400 тыс долларов (29,1 млн рублей).

Ранее компания Great Wall привезла на автомобильную выставку в Мюнхене новый концепт-кар WEY с футуристическим дизайном. Модель не имеет привычных колес. Их имитируют пластиковые компоненты.

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