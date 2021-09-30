Москва, 30 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Те налоговые условия, в которых действует российская IT-индустрия, можно назвать архипривлекательными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2021 году российское программное обеспечение выросло в цене на 20%.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Программный код

«В ближайшее время, учитывая рост зарплатной привлекательности российской IT-индустрии, рынок насытится специалистами и динамика цен войдет в привычное стабильное русло, конечно, при условии сохранения текущих нормативно-законодательных регулятивных государственных механизмов отрасли, — сказал Засько. — Текущие налоговые условия функционирования IT-индустрии являются архипривлекательными и по сути не требуют какого-либо дальнейшего смягчения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Засько объяснил, почему мог подорожать российский софт.