Москва, 30 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Россия готова спасти Великобританию от происходящего там кризиса с поставками бензина. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Великобритания

По его словам, власти Великобритании не способны решить серьезные проблемы, которые испытывает сейчас их страна в части поставок топлива. Москва же готова прийти на выручку Лондону, но только на коммерческих условиях.

«Можем послать британцам несколько танкеров с бензином. За деньги, конечно. Мы готовы на коммерческих условиях спасти Великобританию. Потому что премьер-министр Великобритании на это не способен», — сказал Коротченко.