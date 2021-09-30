Тюменский район, Тюменская область, 30 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. На тюменской птицефабрике «Пышминская», расположенной в деревне Онохино Тюменского района, с 30 сентября вводится карантин из-за распространения псевдомоноза. Об этом сообщается на сайте управления ветеринарии Тюменской области.

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Запрещается вывоз и убой птиц из деревни и птицефабрики. Разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

Псевдомоноз или геморрагическая пневмония — это инфекционная болезнь птиц, протекающая в форме септицемии и поражения лёгких, с большой смертностью молодняка птиц всех видов.

Напомним, ранее в тюменском районе был объявлен карантин по птичьему гриппу на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино.