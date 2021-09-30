Стокгольм, , 15:44 — REGNUM Каждый человек, прописанный в Швеции, получит от правительства страны специальный «культурный чек» на сумму 150 шведских крон (€15). Пожалуй, это является самым «радикальным предложением» в правительственном расследовании по вопросу перезапуска культурных мероприятий после пандемии коронавируса. Об этом 30 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

Правительству Швеции придется потратить на данную инициативу 585 миллионов шведских крон в следующем году.

В период пандемии люди во многих странах мира жили в стесненных обстоятельствах из-за ограничений, поскольку все культурные мероприятия были отменены, а выставки, музеи, театры — и вовсе закрыты. Теперь правительство Швеции намерено исправить ситуацию, раздав каждому жителю страны по 150 крон, чтобы тот или иной человек, исходя из своего вкуса к прекрасному, смог посетить частное или государственное культурное учреждение или мероприятие.

В обще сложности на развитие культуры в стране правительство Швеции в течение трех последующих лет намерено выделить 3,9 миллиарда крон (€390 млн).

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