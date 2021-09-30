Каждый житель Швеции получит от правительства «культурный чек»
Стокгольм, 30 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Каждый человек, прописанный в Швеции, получит от правительства страны специальный «культурный чек» на сумму 150 шведских крон (€15). Пожалуй, это является самым «радикальным предложением» в правительственном расследовании по вопросу перезапуска культурных мероприятий после пандемии коронавируса. Об этом 30 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Правительству Швеции придется потратить на данную инициативу 585 миллионов шведских крон в следующем году.
В период пандемии люди во многих странах мира жили в стесненных обстоятельствах из-за ограничений, поскольку все культурные мероприятия были отменены, а выставки, музеи, театры — и вовсе закрыты. Теперь правительство Швеции намерено исправить ситуацию, раздав каждому жителю страны по 150 крон, чтобы тот или иной человек, исходя из своего вкуса к прекрасному, смог посетить частное или государственное культурное учреждение или мероприятие.
В обще сложности на развитие культуры в стране правительство Швеции в течение трех последующих лет намерено выделить 3,9 миллиарда крон (€390 млн).