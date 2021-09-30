Москва, 30 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер российского ужастика «Ледяной демон». Его опубликовали 30 сентября на YouTube-канале компании Central Partnership.

Vsluh.net Ужас

По сюжету картины, в горах находят замерзшее тело давно пропавшего мужчины и отвозят его к семье. Вскоре оказывается, что вместе с ним в дом проникла и таинственная демоническая сущность.

Премьера картины запланирована на 28 октября 2021 года. Главные роли в ней исполнили Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак и Глеб Калюжный.