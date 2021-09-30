Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Грузии не нужна нестабильная обстановка. Об этом заявила 30 сентября журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан, комментируя возможное возвращение на родину бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Посол США в Грузии Келли Дегнан Посольства США в Тбилиси

«Я думаю, и мы все можем согласиться с тем, что Грузии нужна спокойная, мирная обстановка, а не политическая нестабильность и насилие», — сказала Дегнан.

Глава американской дипмиссии отметила, что не будет делать заявлений по поводу того, что следует или не следует делать Саакашвили. Она призвала всех содействовать тому, чтобы обстановка в Грузии была спокойной.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. В правящей партии «Грузинская мечта» по этому поводу заявили, что экс-президента сразу арестуют, так как он заочно признан виновным в совершении ряда преступлений. В Грузии в поддержку Саакашвили создано оппозиционное движение, на его сайте зарегистрировались 104 человека.

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