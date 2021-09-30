Стокгольм, 30 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Швеции первая ночь, сопровождавшаяся шумными вечеринками, танцами в клубах и сотнями литров выпитого пива, после снятия почти всех антикоронавирусных ограничений не привела к увеличению числа преступлений или правонарушений. Об этом, как сообщил телеканал SVT, заявил 30 сентября полицейский Кристер Фуксборг, который работает в полицейском регионе «Запад».

Стокгольм. Швеция

»Мы не заметили никакой разницы после снятия ограничений», — заявил он.

Отмечается, что когда ковид-ограничения были сняты в Норвегии, то на улицах стало грязно и многолюдно. Однако за прошедшие сутки ничего подобного в Швеции не произошло, поскольку граждане спокойно отнеслись к новым свободам.

По словам Фуксборга, только два человека за прошедшую ночь были заключены под стражу после участия в драке на вечеринке.

Напомним, 29 сентября в Швеции были сняты почти все антикоронавирусные ограничения.