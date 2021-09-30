Афины , 30 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Стратегическое соглашение с Францией очень важно для обороны Греции и той роли, которую она хочет играть в качестве опоры стабильности в Юго-Восточном Средиземноморье. Об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу на брифинге с премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом 29 сентября.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

Защищенность страны сама по себе несёт в себе значимое послание, отметила президент. Она подчеркнула, что находит это соглашение особенно важным с точки зрения «укрепления роли Европы, которая должна поднять более важный голос».

»Стратегическая автономия ЕС — это то, о чем мы должны беспокоиться, и Европе необходимо медленно найти свой путь в этом вопросе, конечно, без того, чтобы бросать вызов другим формам сотрудничества, — полагает президент. — Никто не оспаривает роль Североатлантического альянса и наше участие в нем, но в то же время необходимо предпринять другие шаги, которые очень важны».

Ранее вице-президент Европейской комиссии и комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил, что сотрудничество в области обороны между Грецией и Францией является шагом на пути к оборонному союзу.