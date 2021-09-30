Лунд, Швеция, 30 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Лунде (юг Швеции) ученики гимназий пожаловались в редакцию телеканала SVT на то, что из-за переполненных школьных автобусов некоторые водители даже не останавливаются на остановках, чтобы забрать и отвезти их в школу. 30 сентября журналисты SVT опубликовали соответствующий новостной сюжет после того, как информация подтвердилась.

(сс) Dave & Margie Hill / Kleerup Школьный автобус

«Я уже несколько раз опаздывала. Как-то утром мимо проехали обычный рейсовый автобус и запасной автобус и даже не остановились. Потом мне и моему другу пришлось позвонить папе, и он должен был нас отвезти, потому что иначе мы бы пропустили первый урок», — рассказала Энгла Росквист, которая каждый будний день едет в Лунд из Лёддечёпинга.

Теперь, когда в Швеции сняты антикоронавирусные ограничения и все больше людей будут добираться до работы и учебы, у школьников есть опасения, что добраться из близлежащих муниципалитетов в Лунд будет еще труднее.