Томск, 30 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Томские статистики сравнили цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО). В том числе сравнивались средние цены на гречневую крупу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка

Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в Томскстате, самая высокая цена на гречку зарегистрирована в Горно-Алтайске (104,65 рубля за кг), самая низкая — в Омске (83,92 рубля).

Цена на крупу гречневую-ядрицу в Томске составила 95,3 рубля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, томские статистики узнали, где в Сибири самый дорогой хлеб.

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