Стокгольм, 30 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Апелляционный суд Швеции оправдал бывшего председателя муниципального совета Анн-Софи Херманссон («Социал-демократ») по делу о грубой клевете. Фатима Дубакил и Маймуна Абдуллахи считали себя опороченными, поскольку Херманссон якобы назвала их экстремистами. Теперь они должны оплатить 376 300 крон (€37 тыс.) судебных издержек и выплатить компенсацию ответчику. Об этом 30 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведский флаг

В 2018 году в Гётеборге должен был состояться показ фильма «Песнь Бурки 2.0», но показ был внезапно отменен, как и запланированное обсуждение кинокартины. Анн-Софи Херманссон, в то время председатель муниципального совета Гетеборга, оправдала решение в своем частном блоге, где, среди прочего, написала: «Заигрывать за экстремистами — одно из самых опасных занятий».

Две участницы Мусульманского комитета по правам человека посчитали себя опороченными и в итоге выдвинули обвинение против Анн-Софи Херманссон. Окружной суд Гётеборга, среди прочего, пришел к мнению, что такое выражение, как «экстремисты», не имеет определенного смыслового содержания и, следовательно, не может представлять собой клевету.

Фатима Дубакил и Маймуна Абдуллахи решили дойти до Апелляционного суда, но дело проиграли, и теперь должны оплатить все судебные издержки Херманссон.