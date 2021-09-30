Москва, , 15:35 — REGNUM Ключевым аргументом в мировой политике сегодня является не оружие, а энергетика. Об этом 30 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Мировая политика сегодня делается не бряцанием оружия, а глобальными энергетическими проектами», — сказал участник ток-шоу.

Причем именно этот рычаг сегодня активно использует Россия на международной арене.

«На Западе страх и растерянность. Запад слабеет, деградирует. Отсюда и страх перед Россией и попытки западных элит объяснить все проблемы, которые существуют в их странах одним словом — Путин», — заявил Коротченко.

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